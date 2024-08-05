Вашингтон, 5 августа, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран «Группы семи» (G7) о возможной атаке Ирана и ливанского движения «Хезболла» на Израиль 5 августа. Об этом 4 августа сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

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«Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник», — отмечается в публикации.

По словам источников, Блинкен предупредил об ответных мерах Ирана и «Хезболлы» на действия Израиля, уточнив, что на данный момент «неясно, какую форму примет ответный удар». При этом госсекретарь уточнил, что Вашингтону неизвестно точное время проведения такой атаки, однако она может произойти в течение следующих 24-48 часов.

При этом госсекретарь США назвал предотвращение последствий атаки Ирана и Ливана на Израиль самым эффективным на данный момент способом предотвращения крупномасштабной войны на Ближнем Востоке, также призвав глав МИД G7 оказать дипломатическое давление как на Тегеран и Бейрут, так и на Тель-Авив.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Служба общей безопасности подготовила к эксплуатации в районе Иерусалима подземный бункер для длительного размещения в нём руководства Израиля. Это было сделано на фоне угрозы атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана.

Телеканал NBC News 4 августа сообщил о подготовке Израиля к отражению возможной многодневной атаки «Хезболлы» и Ирана. По информации источника, это может стать ответом Тель-Авиву на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шокра.

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Египта Бадр Абдель Аты 4 августа в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Они также подтвердили неизменную нацеленность Москвы и Каира на координацию действий по всему комплексу ближневосточной проблематики.