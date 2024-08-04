Москва, 4 августа, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты провели телефонный разговор, в ходе которого заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба МИД РФ на своём сайте.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«В ходе беседы был проведён обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и общей деэскалации обстановки в регионе», — сказано в релизе.

Кроме того, министры подтвердили неизменную нацеленность Москвы и Каира на координацию действий по всему комплексу ближневосточной проблематики.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Лавров и и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Глава МИД России призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения.

Ранее NYT сообщила со ссылкой на осведомлённые источники, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

Министрам правительства Израиля и другим высокопоставленным чиновникам страны выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников, сообщали СМИ. Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провёл совещание с министрами, в ходе которого было принято решение не паниковать, но готовиться к худшему, отмечалось в сообщениях.