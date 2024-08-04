Иерусалим, 5 августа, 2024, 02:37 — ИА Регнум. В районе Иерусалима Служба общей безопасности подготовила к эксплуатации подземный бункер для длительного размещения в нём израильского руководства. Об этом 4 августа написал портал Walla.

Иван Шилов ИА REGNUM Бункер, Холодная война, ядерный удар

В статье указали, что командный бункер привели в рабочее состояние из-за угрозы атаки со стороны ливанского движения «Хезболла» и Ирана.

По данным портала Ynet, решение о строительстве подземного бункера в Иерусалиме приняли по итогам Второй ливанской войны в 2007 году. В бункере могут разместить несколько сотен человек. Для этого под землёй возвели жилые помещения, рабочие кабинеты, залы заседаний и единый командный центр, связанный с комплексом минобороны Израиля, расположенным в Тель-Авиве.

Как передавало ИА Регнум, Израиль готовится к отражению возможной многодневной атаки со стороны Ирана и шиитского движения «Хезболла», сообщил 4 августа телеканал NBC News. Предполагается, что таким будет ответ Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шокра.

Министрам правительства еврейского государства и другим высокопоставленным чиновникам выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников. Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли на совещании призвал чиновников не паниковать, но готовиться к худшему.

Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров будет со всех направлений сопротивления, объявил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али Аль-Кахум.

По сведениям американского портала Axios, официальные лица США и Израиля ожидают нападения Ирана на территорию еврейского государства 5 августа. Sky News Arabiya, в свою очередь, уточняет, что Иран может совершить атаку на Израиль 12–13 августа.