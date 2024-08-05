Белгород, 5 августа, 2024, 06:47 — ИА Регнум. В течение воскресенья, 4 августа, украинские боевики 11 раз обстреляли населённые пункты Белгородской области. Есть погибшая и пострадавшие, сообщил в Telegram-канале 5 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«За вчерашний день Белгородская область была обстреляна Украиной 11 раз. Ранено пять человек. К сожалению, погибла одна женщина после атаки бесплотного летательного аппарата», — уточнил он в видеообращении.

Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибших в результате атак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 августа ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области. По предварительной информации, ранение получила женщина. Её доставили с баротравмой в больницу. По данным властей, в трёх многоквартирных домах было повреждено остекление, во дворе одного из них в результате прилёта снаряда загорелись четыре автомобиля. Возгорание оперативно потушили. Также в одном из домов была повреждена газовая труба.

Ночью 3 августа в Белгородской области дронами-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе. После взрыва произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы, пожар устранили. Пострадавших нет.

На Украине 5 августа звуки взрывов слышали в Киевской и Винницкой областях. Ранее в регионах объявили воздушную тревогу.