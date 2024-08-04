Киев, 5 августа, 2024, 02:44 — ИА Регнум. На Украине ночью 5 августа звуки взрывов были слышны в Киевской и Винницкой областях. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы в двух регионах произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

Подробной информации о взрывах нет. Комментарии местных властей о возможных поврежденных объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 5 августа воздушную тревогу объявили в девяти областях. сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Черкасской области. В 01:27 мск тревожные сигналы включили в Киевской, а затем и в Винницкой областях. Также воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Масштабный пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщила 3 августа госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.