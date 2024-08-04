Шебекино, Белгородская область, 5 августа, 2024, 02:51 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 5 августа атаковали город Шебекино Белгородской области. По предварительной информации, ранение получил один мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Он уточнил, что в результате очередного удара ВСУ баротравму получила женщина. Пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, в трёх многоквартирных домах повреждено остекление, во дворе одного из них в результате прилёта снаряда загорелись четыре автомобиля. Возгорание оперативно потушили.

В одном из домов была повреждена газовая труба. На местах работают оперативные и аварийные службы, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в результате атаки беспилотника ВСУ погибла жительница Шебекино. Атакам подверглись и ещё два населённых пункта области. Повреждения получили несколько зданий и транспортных средств.

3 августа в Шебекино в результате неоднократных обстрелов ВСУ пострадали несколько мирных граждан. Всех раненых доставили в больницу. Кроме того, в городе один из частных домов получил повреждения после прямого попадания снаряда. Ещё в четырёх домовладениях выбило окна, пострадали кровли и фасады, а легковой автомобиль посекло осколками.