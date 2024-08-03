Белгород, 3 августа, 2024, 06:22 — ИА Регнум. В Белгородской области дронами-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков утром 3 августа.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По словам главы области, в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы.

«Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне спецоперации расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ и оперативно-тактическую ракету ATACMS.

В Ростовской области в результате массированной атаки украинских беспилотников ночью 3 августа были повреждены склады. Всего по региону за ночь ВСУ выпустили 55 дронов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 августа заявил в своём видеообращении, что завершение конфликта на Украине является главной потребностью для страны.