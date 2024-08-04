Вашингтон, 5 августа, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы помочь защититься Израилю в связи с высоким уровнем угрозы, заявил 4 августа первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.

Mignews.com Флаги США и Израиля

«США ясно дали понять, что наша цель — деэскалация и сдерживание. Наша цель — защита Израиля», — сказал он в эфире телеканала CBS News.

По мнению Файнера, в настоящее время уровень рисков и угроз Израилю «чрезвычайно высок», а разворачивающиеся в регионе события могут серьёзно отразиться на ведении переговоров. Власти США пытаются удержать ситуацию под контролем, не допустив её разрастания, подытожил Файнер.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа газета The New York Times написала, что США планируют перебросить дополнительные боевые самолёты на Ближний Восток для защиты Израиля от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Тегераном боевых групп. Издание напомнило о совместных действиях ВВС США, Франции, Иордании и Великобритании в апреле. Тогда Иран атаковал Израиль более чем 300 ракетами и беспилотниками, но почти все они были перехвачены при участии союзных сил.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби подтвердил готовность США перебросить в Израиль дополнительные военные силы на фоне угроз Ирана отомстить за гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.

30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.