Вашингтон, 2 августа, 2024, 17:33 — ИА Регнум. США намерены перебросить дополнительные боевые самолёты на Ближний Восток для защиты Израиля, сообщает 2 августа газета The New York Times (NYT), ссылаясь на военный источник.

Flickr.com/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U. S. Army

Собеседник издания пояснил, что США принимают необходимые меры, чтобы повысить боеготовность своих и союзных сил на Ближнем Востоке и защитить их от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном боевых групп.

«Количество самолётов для отправки ещё уточняется», — говорится в сообщении.

Любая дополнительная боевая авиация может иметь решающее значение, подчеркнуло издание, напомнив о совместных действиях ВВС США, Франции, Иордании и Великобритании в апреле. Тогда Иран атаковал Израиль более чем 300 ракетами и беспилотниками, но почти все они были перехвачены при участии союзных сил.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил 2 августа, что США готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы на фоне угроз Ирана отомстить за гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.

«Мы должны убедиться, что у нас есть необходимые ресурсы и возможности в регионе», — приводит слова Кирби CNN.

Ранее NYT сообщила со ссылкой на осведомлённые источники, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что Израиль «получит пощёчину» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.

Министрам правительства Израиля и другим высокопоставленным чиновникам страны выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников. Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провёл совещание с министрами, в ходе которого было принято решение не паниковать, но готовиться к худшему.