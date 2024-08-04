Париж, 4 августа, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали первую медаль для России на Олимпиаде в Париже. В финальном поединке парного турнира они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини и Саре Эррани, став обладательницами серебра.

Александр Щербак/ТАСС Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Встреча между теннисистками из России и Италии завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер выиграли первый сет (6:2), но потом на чемпионском тай-брейке уступили итальянкам.

Андреева и Шнайдер провели на корте почти полтора часа. При этом спортсменки до этого никогда вместе не выступали и даже не тренировались.

Серебро теннисисток стало первой наградой для российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Финал женских пар завершил программу теннисного турнира Олимпиады.

Как сообщало ИА Регнум, Мирра Андреева и Диана Шнайдер достойно выступили в финале Олимпийских игр. Они на равных сражались с итальянскими спортсменками, оценил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Андреева в матче первого круга турнира в одиночном разряде проиграла представительнице Польши Магде Линетт.

4 августа прошёл финал мужского одиночного турнира Олимпиады. Золото выиграл сербский теннисист Новак Джокович. В финале он в двух сетах переиграл испанца Карлоса Алькараса.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева уступили в первом круге Олимпийских игр в турнире смешанных пар итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Российские спортсмены принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе. 15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в ОИ. 28 июня этот список пополнили ещё восемь фамилий.