Париж, 30 июля, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева уступили в первом круге Олимпийских игр в Париже среди смешанных пар итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани.

(сс) marijana1 Теннис

Встреча длилась 1 час 15 минут и закончилась со счетом 3:6, 2:6 в пользу спортсменов из Италии.

Далее 28-летний Медведев выступит в одиночном разряде, а 17-летняя Андреева — в женском турнире в паре с Дианой Шнайдер.

Теннисный турнир Олимпиады продлится до 4 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг Олимпийских игр в Париже. В матче первого круга турнира в одиночном разряде она проиграла представительнице Польши Магде Линетт.

В этот же день пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в первом круге теннисного турнира Олимпиады. Россиянин обыграл австралийского спортсмена Ринки Хидзикату. Встреча продлилась чуть больше часа и завершилась крупной победой Медведева со счетом 6:2, 6:1. Во втором круге российский спортсмен встретится с победителем пары Робин Хасе (Нидерланды) — Себастьян Офнер (Австрия).

В окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступят в нейтральном статусе. Так, за медали в велоспорте поборются Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В прыжках на батуте — Анжела Бладцева. В теннисе соревноваться будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Среди пловцов к Олимпиаде допущен Евгений Сомов.

Некоторые российские спортсмены отклонили предложение об участии в Играх, которые будут проходить во французской столице с 26 июля по 11 августа.