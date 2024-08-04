Париж, 4 августа, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович 4 августа в финале Олимпиады в двух сетах обыграл испанца Карлоса Алькараса. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Marijan Murat/Global Look Press Новак Джокович

Джокович, победивший за карьеру на 98 турнирах, в том числе на 24 турнирах «Большого шлема» (что является рекордным показателем), выиграл Олимпиаду впервые в карьере. Также 37-летний теннисист стал самым возрастным победителем в истории олимпийского турнира.

21-летний Алькарас ранее одерживал победы на 15 турнирах, в том числе на четырёх турнирах «Большого шлема» в 2022–2024 годах.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в полуфинальном матче женского парного турнира Олимпиады в Париже обыграли испанский дуэт Кристина Букша — Сара Соррибес-Тормо. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2. В финале Андреева и Шнайдер сыграют против итальянских теннисисток Ясмин Паолини и Сары Эррани. Матч состоится вечером 4 августа.

Ранее российские теннисисты четырежды завоёвывали золотые олимпийские медали. Победителями в разные годы становились Евгений Кафельников, Елена Дементьева, Екатерина Макарова и Елена Веснина (в паре), а также Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв (в турнире смешанных пар).

В окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступают в так называемом нейтральном статусе, в том числе семерых теннисистов — Даниила Медведева, Мирру Андрееву, Диану Шнайдер, Романа Сафиуллина, Екатерину Александрову, Павла Котова и Елену Веснину. Некоторые спортсмены отказались участвовать в соревнованиях в указанном статусе.