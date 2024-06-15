Лозанна, Швейцария, 15 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

РИА Новости/Владимир Астапкович Шамиль Мамедов

«Индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) — это спортсмены с белорусскими или российскими паспортами, которые были подтверждены как допущенные и приглашены для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — сообщила пресс-служба МОК.

К соревнованиям по велоспорту на шоссе допустили Тамару Дронову, Алёну Иванченко и Александра Власова, к прыжкам на батуте — Анжелу Бладцеву. В соревнованиях по борьбе разрешили участвовать Начыну Монгушу, Шамилю Мамедову, Арслану Багаеву, Абдулле Курбанову, Алану Остаеву, Магомеду Муртазалиеву, Наталье Малышевой, Веронике Чумиковой, Алине Касабиевой и Елизавете Петляковой.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать какие-либо символы России или Белоруссии. Также на ОИ не допускают тех, кто публично заявил о поддержке СВО на Украине или подписал контракт с силовыми структурами.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл 12 июня 2024 года заявил, что комитет в том числе отслеживает публикации российских спортсменов, подавших заявки на участие в Олимпиаде, в соцсетях и на других площадках, чтобы проверить их соответствие выдвинутым условиям. Он посетовал на то, что это большой объём работы.

Президент России Владимир Путин назвал отношение МОК к российским спортсменам этнической дискриминацией. Он также заявил, что Олимпийские игры без россиян будут ущербными и неинтересными. Россия продолжит развивать собственный спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма, подчеркнул он.

12 июня в России начались Спортивные игры стран БРИКС. Старт им дал Путин в видеообращении. Участвовать в соревнованиях решили 5 тыс. спортсменов, в том числе более 4 тыс. из других стран.