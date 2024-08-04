Лондон, 4 августа, 2024, 21:13 — ИА Регнум. В британском городе Ротерем протестующие в ходе массовых беспорядков атакуют здание отеля Holiday Inn Express, где, предположительно, размещены мигранты, сообщает 4 августа издание Guardian.

Кадр из видео

Как говорится в материале, демонстранты, протестующие против наплыва нелегальных мигрантов, разбили окна отеля, закатили в здание горящий мусорный бак, а полицейских, выстроившихся перед отелем, забросали различными предметами, в том числе ветками и стульями.

Sky News уточняет, что пострадал по меньшей мере один сотрудник полиции, находившийся у отеля.

Как передавало ИА Регнум, в нескольких городах Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов, поводом для которых стала гибель трёх детей в Саутпорте. В этом городе 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге. Три девочки погибли, ещё восемь детей получили ранения. Нападавшему предъявили обвинения в убийствах, попытках убийства и хранении холодного оружия.

Из-за беспорядков в городах Великобритании более 90 человек были задержаны. Самые значительные столкновения произошли в Ливерпуле, где двое полицейских были доставлены в больницу с подозрением на перелом челюсти и перелом носа.

Депутат Прити Пател, претендующая на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, заявила 3 августа, что парламент Великобритании необходимо срочно отозвать с каникул в связи с массовыми беспорядками. По её словам, настало время для «размышления и солидарности на национальном уровне». Парламент должен объединиться и осудить насильственные протесты, заявила Пател.

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, массовые беспорядки в Великобритании перерастут в гражданскую войну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призвала Лондон воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим.