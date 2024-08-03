Лондон, 3 августа, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Парламент Великобритании необходимо срочно отозвать с каникул в связи с массовыми беспорядками, вызванными нападением на детей в Саутпорте. Об этом депутат Прити Пател, претендующая на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, заявила в соцсети X.

UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

По её словам, настало время для «размышления и солидарности на национальном уровне». Парламент должен объединиться и осудить насильственные протесты.

«Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент», — подчеркнула Пател.

Летний перерыв в работе британского парламента объявлен до 2 сентября. В чрезвычайных ситуациях депутаты могут собраться во время каникул по просьбе правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате три девочки погибли, ещё восемь детей получили ранения. Нападавшему предъявили обвинения в убийствах, попытках убийства и хранении холодного оружия.

После произошедшего в Саутпорте, а затем и в других городах начались акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Поводом стала ложная информация о том, что напавший на детей — беженец. В действительности подозреваемый родился в Уэльсе в семье руандийцев. По данным правоохранителей, за беспорядками стоят участники крайне правых организаций.