Вашингтон, 4 августа, 2024, 18:13 — ИА Регнум. США введут новые санкции против России за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил 4 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, и мы снова это сделаем», — сказал он.

По его словам, несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, американская администрация намерена добиваться возвращения своих граждан, которые находятся в России, в том числе осуждённого и обвинённого в РФ в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что власти США не считают нужным информировать Россию о задержаниях россиян и судах над ними. По её словам, зачастую российская сторона узнаёт о таких ситуациях от адвокатов или от родственников потерпевших. Кроме того, добавила она, Вашингтон делает всё для того, чтобы препятствовать посещениям российскими дипломатами заключённых из России.

Россиянин Роман Селезнёв, вернувшись в Россию в результате обмена заключёнными, рассказал, что в американской тюрьме его пытались травить медикаментами. По его словам, во время заключения он подвергался психологическим пыткам, его пытались заставить опорочить честь России.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В аэропорту Внуково россиян встретил президент России Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

1 августа Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и не только.