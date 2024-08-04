Москва, 4 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Россиянин Роман Селезнёв, вернувшись в Россию в результате обмена заключёнными, рассказал, что в американской тюрьме его пытались травить медикаментами.

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

«Постоянно то еду урезали, то таблетками меня пытались травить там», — рассказал Селезнёв в интервью телеканалу «Россия 1».

Также россиянин сообщил, что во время заключения в американской тюрьме он подвергался психологическим пыткам. По словам Селезнёва, его пытались заставить опорочить честь России.

«На тебя всё время давят, подсылают каких-то людей тебя разговорить, признаться в чем-то или о родине своей что-то плохое сказать», — заключил он.

Россиянин Роман Селезнёв отбывал заключение в городе Батнер (штат Северная Каролина). Почти за десять лет мужчина сменил несколько тюрем в США. Обращались с ним очень плохо, жёсткими были и условия заключения.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В аэропорту Внуково россиян встретил президент России Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

1 августа Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и не только.