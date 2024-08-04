Москва, 4 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Власти США не считают нужным информировать Россию о задержаниях россиян и судах над ними, заявила 4 августа «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Chin Hei Leung/Global Look Press

По её словам, зачастую российская сторона узнаёт о таких ситуациях от адвокатов или от родственников потерпевших. Российские дипломаты в последние годы работают на грани подвига, так как Вашингтон делает всё для того, чтобы препятствовать их посещениям заключённых из России, отметила Захарова.

Так, информировала представитель российского МИД, для посещения россиян в американских тюрьмах хотя бы раз в месяц или раз в два месяца нужно оформить огромное количество документов и постоянно взаимодействовать с официальными структурами. При этом сотрудники дипведомств работают в условиях «бесконечной травли, манипуляций с визами и ограничений по перемещению».

«Люди в тюрьмах буквально отрезаны от внешнего мира, а им говорят, что Россия якобы о них не думает. И наши дипломаты рассказывают им правду: что их не бросили, что за них борются», — подчеркнула Захарова.

Ранее россиянин Роман Селезнёв, вернувшись в Россию в результате обмена заключёнными, рассказал, что в американской тюрьме его пытались травить медикаментами. По его словам, во время заключения он подвергался психологическим пыткам, его пытались заставить опорочить честь России.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В аэропорту Внуково россиян встретил президент России Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

1 августа Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и не только.