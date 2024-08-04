Луганск, 4 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Луганском воздушные цели, запущенные Вооружёнными силами Украины (ВСУ), сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости

«Системы ПВО отработали над Луганском. Сбиты воздушные цели противника. Что именно сбили наши ПВО, уточняется», — сообщил он в Telegram-канале.

По его словам, серия взрывов при уничтожении запущенных ВСУ целей была слышна с 16:10 до 16:16 мск.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Украинские войска, предположительно, применили несколько ракет ATACMS, отмечал Марочко. После падения обломков вспыхнул пожар в лесополосе.

7 июля столица ЛНР подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские войска выпустили по городу не менее шести ракет ATACMS, большинство которых перехватила система противовоздушной обороны. Власти сообщали о 57 пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.