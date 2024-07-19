Луганск, 19 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Украинские войска, предположительно, применили несколько ракет ATACMS для обстрела Луганска, сообщил 19 июля в Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Defense Ministry/Global Look Press

«Предположительно, было использовано порядка трех ракет ATACMS американского производства», — написал Марочко.

Он добавил, что после падения обломков вспыхнул пожар в лесополосе, погибших и пострадавших нет.

Ранее о нанесении ракетного удара по Луганску со стороны Украины сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров. От добавил, что в городе работает система ПВО, слышны взрывы. В местных Telegram-каналах появились кадры с клубами дыма, поднимающимися над городом.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Луганск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские войска выпустили по городу не менее шести ракет ATACMS, большинство которых перехватила система противовоздушной обороны. Власти сообщали о 57 пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.