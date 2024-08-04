Москва, 4 августа, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западной группировки ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами, скопление живой силы и технику украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции противника, места хранения боеприпасов и горюче-смазочные материалы, удаленные от линии соприкосновения.

Командир боевой машины «Град» с позывным Аватар рассказал о том, что с детства мечтал быть военным. Поэтому после прохождения срочной службы решил подписать контракт, чтобы «помочь товарищам в зоне СВО».

«Ни разу не разочаровался, что сделал такой выбор. Когда пришёл сюда, ребята помогали и морально, и духовно, подсказывали всегда, очень благодарен им», — признался Аватар.

По словам командира, в зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстоянии от 10 до 20 км.

Другой командир РСЗО с позывным Гаврик добавил, что 80 процентов целей — это живая сила противника и легко бронированная техника.

При этом «Грады» могут работать в любое время суток.

Как сообщало ИА Регнум, большие потери и неразвитая работа по эвакуации раненых привели к критическому состоянию украинских войск, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Потери ВСУ — от 1500 до 2000 человек в день.

В Минобороны России 3 августа заявили, что за сутки ВСУ потеряли на всех направлениях в зоне проведения спецоперации в общей сложности до 1975 военнослужащих. В период с 27 июля по 2 августа ВСУ лишились до 13 570 бойцов. Только в июле в ходе боевых действий армия Украины потеряла более 60,6 тыс. военнослужащих.

Российские войска продолжают наступать.