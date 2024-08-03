Москва, 3 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях в зоне проведения спецоперации в общей сложности до 1975 военнослужащих, следует из данных Министерства обороны России.

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По его данным, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Также бойцы отразили три контратаки ВСУ.

«Потери противника составили до 200 военнослужащих», — отметили в Минобороны.

Военнослужащие группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе Купянска, Петропавловки Харьковской области, Макеевки Луганской Народной Республики и Торского Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину «Козак» и 10 автомобилей», — уточнили в Минобороны.

Ведомство сообщило, что подразделения Южной группировки войск тоже улучшили тактическое положение. Они поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ, в результате чего украинская армия потеряла до 710 военнослужащих.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение шести украинским бригадам, в связи с чем потери противника составили до 400 военных.

Бойцы группировки «Восток» поразили две бригады ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. В ведомстве проинформировали, что в результате этого ВСУ лишись до 115 военнослужащих, танка, шести автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметрового орудия Д-20, а также 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям четырёх бригад ВСУ в районах Щербаки, Каменского Запорожской области, Бургунки и Садового Херсонской области.

«Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 100-миллиметровая противотанковая пушка «Рапира», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в период с 27 июля по 2 августа ВСУ потеряли до 13 570 бойцов в зоне российской спецоперации.

Ранее в ведомстве заявили, что только в июле в ходе боевых действий армия Украины лишилась более 60,6 тыс. военнослужащих.