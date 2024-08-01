Москва, 1 августа, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Только в июле в ходе боевых действий Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 60,6 тыс. военнослужащих. В среднем противник ежедневно лишался около 2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сводок Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Самые многочисленные потери украинская армия понесла в период с 20 по 31 июля — до 23 610 военнослужащих.

Наиболее интенсивные направления боевых действий были в зоне ответственности Южной и Западной группировок российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля британская газета The Guardian написала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях украинских войск из опасений, что этим якобы может воспользоваться Россия. 21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский также не назвал точное число погибших бойцов ВСУ. Однако он признал, что ситуация с потерями в зоне военных действий для украинской армии ухудшается.

За время спецоперации украинская армия безвозвратно лишилась более 700 тыс. человек, констатировал в конце июля замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, подобные потери являются «совершенно беспрецедентными».