Дублин, 3 августа, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов провести голосование на Украине по вопросу окончания конфликта с Россией, но в то же время он не не хочет проводить выборы президента страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторое время назад Зеленский в интервью французским СМИ отметил, что вопрос о территориальной целостности Украины должен решать сам украинский народ.

«Диктатор Зеленский заявил, что народ должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он позволит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?» — предположил в социальной сети X Боуз.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленскому придётся провести референдум о достижении мира с Россией, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Corriere della Sera.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Зеленский в интервью французской газете Le Monde назвал отказ от территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией очень сложным вопросом. Он допустил проведение референдума по вопросу о том, на каких именно условиях должен закончиться конфликт, поскольку вопрос о территориальной целостности Украины, по его словам, не может быть решён без украинского народа.

Затягивание конфликта с Россией на годы приведёт к катастрофе на Украине, поэтому киевский режим уже может готовить референдум о проведении переговоров с Москвой, заявил 24 июля заявил политолог Александр Дудчак.