Киев, 21 июля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся провести референдум о достижении мира с Россией, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Corriere della Sera.

TASS /AP Photo/Markus Schreiber Виталий Кличко

Он подчеркнул, что на какой бы шаг ни пошёл Зеленский, он рискует совершить политическое самоубийство. Если Украине придётся сражаться ещё два года, это будет кошмар, добавил Кличко.

«Зеленскому, вероятно, придётся прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — сказал мэр украинской столицы.

Также Кличко усомнился в том, что глава киевского режима отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения. По его словам, парламент утратил какую-либо значимую роль, поскольку Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своём офисе.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст ранее заявил телеканалу CNN, что Владимир Зеленский, говоря о возможности переговоров с Россией, уже не может справляться с тяжёлой ситуацией на фронте. Кроме того, он находится в неопределённости из-за политической ситуации в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля глава киевского режима заявил, что представители РФ должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию. Он отметил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю. При этом в октябре 2022 года Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой.

Первый саммит прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей России не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.