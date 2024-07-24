Москва, 24 июля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Затягивание конфликта с Россией на годы приведёт к катастрофе на Украине, поэтому киевский режим уже может готовить референдум о проведении переговоров с Москвой, заявил 24 июля заявил политолог Александр Дудчак.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«У них уже заканчиваются возможности. Население убывает. Средний возраст в окопах растет. Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января», — процитировали его «Известия».

Эксперт отметил, что итоги референдума будут призваны показать усталость украинцев от вооружённого конфликта и их согласие на потерю территорий. В итоге украинские власти сошлются на мнение народа.

Однако, по мнению Дудчака, ждать капитуляции Киева не стоит, ведь она поставит под удар само существование киевского режима. Основная угроза в Европе сохранится, а украинскую армию продолжат накачивать оружием, что приведёт к повторному конфликту лет через пять, спрогнозировал политолог.

Ранее представители украинской власти стали утверждать о готовности страны к переговорам с Россией. Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что страна желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Позднее в МИД уточнили, что это может произойти, когда Россия «будет готова вести переговоры добросовестно».

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России. В интервью «Би-би-си» он сказал, что если Украина получит поддержку партнёров на втором «саммите мира», то будет неважно, с какими представителями России разговаривать. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии ИА Регнум назвал заявления Киева военным манёвром. Он пояснил, что в 2015 году, когда шло освободительное наступление народных ополчений ДНР и ЛНР, украинские власти также говорили о переговорах и мире. Однако потом выяснилось, что им не нужен был мир, они стремились лишь к передышке для перегруппировки войск.

По мнению политолога, сейчас ситуация повторяется. Переговоры для киевского режима — это лишь хитрость, чтобы собраться с силами и нанести удар по России с новой силой, подчеркнул Перенджиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — это попытка продвинуть так называемую «формулу мира». Она добавила, что ни у кого нет никакой веры Зеленскому.