Лондон, 3 августа, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Британское судно подверглось нападению у берегов порта Аден в Йемене, сообщило 3 августа управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

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«UKMTO получило сообщение об инциденте в 170 морских милях (314,8 км. — Прим. ред.) к юго-западу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — сказано в сообщении UKMTO в соцсети X.

Подробности нападения управление не приводит.

Вместе с этим служба посоветовала судам соблюдать осторожность у берегов Йемена и по возможности докладывать о любой подозрительной активности.

Как передавало ИА Регнум, неизвестные в ночь на 20 июля атаковали корабль в Красном море у берегов Эритреи, в 64 морских милях от Йемена. Reuters со ссылкой на осведомлённый источник писало, что атаке подвергся контейнеровоз под флагом Либерии. В результате двух ударов судно получило незначительные повреждения, отмечалось в сообщении британского центра.

Осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.

Лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси сообщал, что с ноября 2023 года атаке со стороны движения подверглись в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях. Атаки осуществлялись с использованием баллистических и крылатых ракет, а также дронов и безэкипажных катеров.