Сана, 31 мая, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США и Британии нанесли в общей сложности 13 ударов по позициям йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в трёх провинциях Йемена, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Они совершили атаку поздно вечером 30 мая в Сане (центральная часть страны), провинциях Ходейда (западная часть) и Таиз (юго-западная часть). Ударам подверглись лагерь Аль-Нахдайн сил Республиканской гвардии, авиабаза Эд-Дулейми и объекты связи в районе Аль-Аабус.

Кроме того, Al Mayadeen утверждает, что авиация ударила также по зданию радиостанции в районе Эль-Хок. Телеканал уточнил, что внутри в этот момент находись сотрудники службы охраны и несколько гражданских лиц, в том числе журналисты. В результате случившегося погибли по меньшей мере два человека и ещё десять пострадали.

Нападение США и Британии последовало за выступлением лидера хуситов Абделя Малика аль-Хуси. Он заявил, что с ноября 2023 года представители йеменского шиитского движения совершили атаки против 129 судов Израиля, США и Британии в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане. При этом десять судов подверглись нападениям в течение прошедшей недели.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая глава Высшего политического совета движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат раскрыл сведения, согласно которым американцы через посредников предлагают хуситам сделку, чтобы те перестали нападать на торговые корабли в Красном море. Он отметил, что йеменские повстанцы отвергают инициативы США, поскольку такие предложения противоречат религии, ценностям и принципам шиитского объединения.

29 мая военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили над территорией Йемена американский беспилотник MQ-9 Reaper. По его словам, дрон выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб.