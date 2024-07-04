Сана, 4 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Хуситское движение «Ансар Аллах» с ноября прошлого года атаковало в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях, заявил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

Как утверждает лидер «Ансар Аллах», за прошедшую неделю шесть судов были атакованы с помощью баллистических, крылатых ракет, а также дронов и катеров.

Как передавало ИА Регнум, Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.

29 июня сообщалось, что движение атаковало четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях. Как тогда заявил военный представителя движения «Ансар Алла» Яхья Сариа, хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по нефтяному танкеру Delonix. В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщили, что упомянутое судно, находившееся в 150 морских милях к северо-западу от йеменского порта Ходейда, в результате атаки повреждений не получило.

Также хуситы атаковали судно Ioannis в Красном море, нефтяной танкер Waler и судно Johannes Maersk в Средиземном море. О последствиях ударов не сообщалось.

26 июня Яхья Сариа заявил, что хуситы впервые атаковали гиперзвуковой ракетой израильское судно MSC SARAH V в Аравийском море. На следующий день хуситы нанесли удары по израильскому городу Хайфа и по судну Seajoy в Красном море с применением дронов, ракет и беспилотного катера.