Каракас, 3 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Венесуэла открыта к сотрудничеству со странами БРИКС по разработке нефтегазовых месторождений. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

Максим Блинов/РИА Новости

«БРИКС — это огромный рынок для национальных производителей. Поэтому мы упорно призываем экспортеров Венесуэлы (сотрудничать в данной сфере. — Прим. ред.). Мы сделали ставку на БРИКС», — заявил Мадуро.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто на полях совещания глав внешнеполитических ведомств БРИКС заявил, что российская сторона поддерживает интерес Венесуэлы к БРИКС и будет как председатель способствовать укреплению связей республики с межгосударственным объединением.

22 мая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе церемонии подписания с Китаем соглашения о развитии и взаимной защите инвестиций вновь выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году. Она назвала объединение дорогой нового мира без гегемонизма и построенного на уважении международного права.

До этого Мадуро заявил о желании страны войти в БРИКС в 2023 году. В начале января венесуэльский лидер отметил, что республика надеется войти в БРИКС в нынешнем году на саммите организации в России. Мадуро в феврале также указывал на то, что Венесуэла надеется вступить в организацию уже в ближайшее время.