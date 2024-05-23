Каракас, 23 мая, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Надежду на официальное вступление в БРИКС в 2024 году снова выразили власти Венесуэлы. Об этом 22 мая сообщила вице-президент страны Делси Родригес во время церемонии подписания с Китаем соглашения о развитии и взаимной защите инвестиций.

Иван Шилов ИА Регнум БРИКС

Вице-президент отметила, что Китай входит в объединение БРИКС, в которому планирует присоединиться и Венесуэла.

«Венесуэла надеется войти официально в БРИКС в этом году, потому что это дорога нового мира, мира без гегемонизма, мира, построенного на уважении международного права», — пояснила Родригес.

Также Родригес выразила надежду на то, что вступление в БРИКС положительно скажется на подъёме экономики Венесуэлы.

Как сообщало ИА Регнум, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. 2 января Мадуро заявил, что Венесуэла рассчитывает войти в БРИКС в текущем году в ходе саммита организации в России. По его словам, Каракас сделал ставку на БРИКС как на часть нового сбалансированного мира. В феврале текущего года Мадуро уточнил, что страна рассчитывает вступить в состав межгосударственного объединения в ближайшее время.