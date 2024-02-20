Каракас, 20 февраля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Венесуэла в течение ближайшего времени войдёт в состав межгосударственного объединения БРИКС. Об этом 20 февраля в программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс» заявил президент республики Николас Мадуро.

: Rayner Peña/EPA/ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро

По словам Мадуро, старый, «колониальный» мир с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства сменит новый мир с БРИКС, который, по его мнению, уже есть и этот процесс нельзя обратить вспять.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдёт в БРИКС», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января Мадуро заявил, что Венесуэла рассчитывает войти в БРИКС в текущем году в ходе саммита организации в России. По его словам, Каракас сделал ставку на БРИКС как на часть нового сбалансированного мира.

Позднее в этот же день президент Венесуэлы назвал глупым шагом отказ Аргентины от вступления в БРИКС. Мадуро уточнил, что этим решением президент страны Хавьер Милей, по его мнению, выступает против интересов жителей Аргентины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 февраля заявил, что на этом этапе вопрос о создании единой валюты БРИКС вряд ли имеет перспективу. По его словам, сейчас организация активно обсуждает тему альтернативных платёжных систем.