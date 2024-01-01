Каракас, 2 января, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Венесуэла надеется присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) во время предстоящего в 2024 году саммита в России, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в беседе с журналистом Игнасио Рамонету. Интервью опубликовано изданием Le Monde diplomatique.

Sott.net Николас Мадуро

«Я стремлюсь к тому, чтобы на следующем саммите в России с помощью бога Венесуэла вступила в БРИКС как постоянный член. Мы сделали ставку на БРИКС как часть нового сбалансированного мира», — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы назвал БРИКС обладающим мощным экономическим потенциалом. Это «будущее человечества, это экономическая мощь с влиятельным банком», добавил он.

Саммит БРИКС состоится в Казани в октябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС. Также новый год начинается с присоединения к БРИКС пяти новых членов — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, число участников БРИКС возросло до десяти.

В сентябре 2023 года Николас Мадуро назвал прошедшие в России выборы образцовыми, а в мае он заявил о желании Венесуэлы войти в состав БРИКС.