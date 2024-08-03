Нижний Тагил, Свердловская область, 3 августа, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что демонтаж разрушенной части дома в Нижнем Тагиле продлится до трёх дней, передаёт департамент информационной политики региона в Telegram-канале.

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«Демонтаж части дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле планируется завершить в течение трёх дней», — сказал Куйвашев на встрече с жильцами.

Глава региона также рассказал, что после выполнения демонтажных работ несколько подрядных организаций проведут экспертизы, чтобы оценить, можно ли эксплуатировать оставшуюся часть дома. Речь идёт о четвёртом, пятом и шестом подъездах.

Также Евгений Куйвашев увеличил выплаты утратившим имущество из-за частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле до 500 тыс. рублей. Сообщается, что в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте частично обрушенного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Однако работы по разбору завалов продолжаются.

Инцидент произошёл утром 1 июля после взрыва, предположительно, газового баллона. В результате него обрушились первый и второй подъезды дома, пострадали 26 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.