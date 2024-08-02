Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте частично обрушенного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

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«Завершены поисково-спасательные работы. Людей под завалами больше нет», — сказал ТАСС собеседник.

Отмечается, что работы по разбору завалов продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. В результате ЧП пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. 15 человек были извлечены из-под завалов. Погибшими числятся 10 человек, из них пятеро детей.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днём траура по жертвам обрушения подъездов пятиэтажного дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.