Каменский район, Ростовская область, 3 августа, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на топливной базе в Каменском районе Ростовской области после атаки украинских беспилотников, сообщил 3 августа в Telegram-канале глава районной администрации Владимир Савин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что в 02:21 мск район атаковали шесть БПЛА. В результате на территории базы №7 были повреждены и загорелись ёмкости с топливом.

«Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Пострадавших нет», — написал Савин.

В ликвидации последствий атаки задействованы более 90 человек и 33 единицы техники, угрозы для населённого пункта нет, добавил глава района и попросил жителей сообщать об обнаруженных обломках БПЛА, не приближаясь к ним.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ информировало об уничтожении и перехвате над семью регионами и Азовским морем 75 украинских беспилотников самолётного типа, которые атаковали российскую территорию после полуночи 3 августа. Уточнялось, что самой крупной атаке подверглась Ростовская область, там сбили 36 вражеских дронов. Ещё 17 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью, восемь и девять — над Курской и Белгородской областями, два — над Рязанской. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что ночью ВСУ атаковали регион 55 беспилотниками. В результате массированной атаки были повреждены склады в Каменском и Морозовском районах, экстренные службы ликвидируют последствия ЧП, добавил он.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе, в результате на одном из резервуаров начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В пригороде Орла два беспилотника попали в жилой дом, что привело к пожару, сообщил губернатор Андрей Клычков. Оперативные службы локализовали возгорание, пострадавших нет, отметил он.