Ростов-на-Дону, 3 августа, 2024, 03:17 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате массированной атаки украинских беспилотников ночью 3 августа были повреждены складские объекты, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что повреждения получили объекты в Каменском и Морозовском районах.

Оперативные службы работают на местах над ликвидацией возгораний.

Голубев добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области силы ПВО ночью 3 августа отражали вражескую атаку. Губернатор региона Василий Голубев заявил о трёх уничтоженных украинских беспилотниках.

В ночь на 3 августа Орловская область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Были уничтожены три вражеских беспилотника, ещё два врезались в жилой дом.

На Украине ночью 3 августа на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, написал мэр города Геннадий Труханов.