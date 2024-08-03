Москва, 3 августа, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны в ночь на 3 августа уничтожили и перехватили над регионами России 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Самая крупная атака дронов за ночь была отражена в небе над Ростовской областью — силы ПВО уничтожили 36 вражеских дронов. Ещё 17 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью.

Восемь и девять беспилотников сбили над Курской и Белгородской областями, два дрона — над Рязанской.

По одному беспилотнику средства ПВО уничтожили над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области в результате массированной атаки украинских беспилотников ночью 3 августа были повреждены склады.

В Белгородской области дронами-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе.

В зоне спецоперации расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ и оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Подразделения группировки войск «Юг» в ходе спецоперации успешно отразили контратаку 5-й штурмовой бригады украинских боевиков.