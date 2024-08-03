Вашингтон, 3 августа, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Законодатели из США и Евросоюза, отвечающие за международные отношения, 2 августа опубликовали совместное заявление, в котором пригрозили вновь избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не снимет с себя полномочия.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты ещё одних выборов», — говорится на сайте американского Конгресса.

По заключению политиков, официальные результаты выборов в Венесуэле «сфабрикованы» — у них якобы имеется «достаточно доказательств» в пользу победы оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса.

Инициаторы призвали Мадуро и Гонсалеса обдумать вариант мирной передачи власти.

Как сообщало ИА Регнум, крайне правая оппозиция пытается осуществить в Венесуэле при поддержке США и их союзников попытку госпереворота, заявил министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес.

В результате протестов в Венесуэле один военный погиб, ранения получили 23 военных и 25 полицейских.

28 июля Мадуро был объявлен победителем на президентских выборах. Его переизбрали на третий срок.

Белый дом считает победителем президентских выборов в Венесуэле одного из лидеров оппозиции — Эдмундо Гонсалеса, говорится в опубликованном 1 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.