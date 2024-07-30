Каракас, 30 июля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Крайне правая оппозиция пытается осуществить в Венесуэле при поддержке США и их союзников попытку госпереворота, заявил 30 июля министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес в эфире венесуэльского телевидения.

РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Мы видим государственный переворот, который снова пытаются совершить правые экстремисты, поддерживаемые империалистическими силами — североамериканским империализмом и его союзниками», — сказал он.

Лопес добавил, что вооружённые силы страны отвергают все призывы оппозиции и призывают все стороны к диалогу. Глава минобороны Венесуэлы также призвал все политические силы следовать законам страны и встать на путь демократии.

В этот же день Лопес информировал, что в результате протестов в Венесуэле один военный погиб, ранения получили 23 военных и 25 полицейских.

28 июля действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем на президентских выборах. Его переизбрали на третий срок.

Оппозиция отказалась признать его победу, в Каракасе начались протесты. Так, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо назвала избранным президентом страны главного оппонента Николаса Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалеса.

По данным минобороны, 29 июля в ходе беспорядков пострадали больше 20 военных, некоторые получили огнестрельные ранения.

Российское посольство в Каракасе обеспечило защиту наблюдателям за выборами в Венесуэле, которые не смогли добраться до гостиницы из-за беспорядков, рассказал член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков. По его мнению, протесты финансируются из США. В них вовлекают молодых, хулигански настроенных людей, которые стремятся устроить разгром, «что-то разбить и вытащить», отметил он.