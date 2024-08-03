Ростов-на-Дону, 3 августа, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Ночью 3 августа ВСУ выпустили по территории Ростовской области 55 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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В результате атаки украинских боевиков жертв и пострадавших нет, уточнил глава Ростовской области.

«В местах падения сбитых беспилотников ликвидацией последствий занимаются специалисты», — добавил Голубев.

Как передавало ИА Регнум, над Курской областью ночью 3 августа подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Повреждения получили объекты в Каменском и Морозовском районах. Уточняется, что были повреждены складские объекты.

В ночь на 3 августа Орловская область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Были уничтожены три вражеских беспилотника, ещё два врезались в жилой дом.

На Украине ночью 3 августа на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, написал мэр города Геннадий Труханов.