Одесса, Украина, 3 августа, 2024, 02:02 — ИА Регнум. На Украине ночью 3 августа на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Он не привёл более подробной информации об инцидентах. Нет информации о возможных повреждённых объектах или жертвах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Одесской, а также в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области силы противовоздушной обороны ночью 3 августа отражали вражескую атаку. Губернатор региона Василий Голубев в заявил о трёх уничтоженных украинских беспилотниках.

Российская артиллерия уничтожила под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали мирное население Белгородской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию военных.