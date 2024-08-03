Орел, 3 августа, 2024, 03:07 — ИА Регнум. В ночь на 3 августа Орловская область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Kremlin.ru Андрей Клычков

По словам Клычкова, в полночь средствами РЭБ и силами ПВО в небе над Орловской областью было уничтожено три беспилотника.

«Два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет», — написал в Telegram-канале губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 3 августа на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, написал мэр города Геннадий Труханов.

В Ростовской области силы ПВО ночью 3 августа отражали вражескую атаку. Губернатор региона Василий Голубев заявил о трёх уничтоженных украинских беспилотниках.

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