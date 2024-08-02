Ростов-на-Дону, 3 августа, 2024, 01:17 — ИА Регнум. В Ростовской области силы противовоздушной обороны ночью 3 августа отражали вражескую атаку. Губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале сообщил о трёх уничтоженных украинских беспилотниках.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава области уточнил, что дроны ВСУ были сбиты на севере региона. При инциденте никто не пострадал, последствия на земле уточняются.

Голубев добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, подразделениями противовоздушной обороны над Белгородской областью поздним вечером 2 августа был уничтожен украинский беспилотник.

В Севастополе в ночь на 2 августа сбили несколько воздушных целей ВСУ, которые, по предварительной информации, были начинены поражающими металлическими элементами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.