Вашингтон, 2 августа, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку необходимого количества делегатов Демократической партии для выдвижения кандидатом в президенты США, пишет 2 августа газета The Washington Post.

Stephanie Scarbrough/AP/TASS Вице-президент США Камала Харрис

«Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, набрав необходимое количество голосов делегатов», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки, но намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Глава Белого дома поблагодарил за работу свою команду, особенно Харрис, и призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

После решения Байдена Харрис объявила о намерении стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари поддержали её выдвижение.

Согласно результатам опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди американцев на два процентных пункта: 49% против 47%. Исследование компании YouGov показало, что трое из десяти американцев считают страну «не готовой» к женщине-президенту.