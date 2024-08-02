Бишкек, 2 августа, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся её граждан, заявил 2 августа вице-премьер республики Эдиль Байсалов.

Илья Наймушин/РИА Новости

На своей странице в соцсети Х (Twitter) Байсалов написал, что основополагающим принципом ЕАЭС, в который входят и Россия, и Киргизия, является свободный и равноправный доступ к рынку труда.

«Мы исходим из того, что обсуждаемые в Государственной думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС»,— написал Байсалов.

31 июля депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить трудовым мигрантам работать в сферах медицины, фармацевтики, школьного и дошкольного образования, а также курьерами — в случае, если зарплата будет превышать 120 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июне заявлял, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту. Он добавил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее.

Ранее глава государства также отмечал, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.