Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту, заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости / Сергей Бобылев

Он информировал, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. Глава государства отметил, что трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».

«Но нам нужны люди с квалификацией, со знанием языка, уважением наших традиций», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер усомнился в эффективности работы миграционной службы в системе МВД. По его словам, осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

В августе 2023 года глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявлял, что детей-мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо. Также глава СПЧ предлагал сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отмечал Фадеев.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.