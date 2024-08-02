Вашингтон, 2 августа, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Управление по контролю за иностранными активами минфина США на два месяца продлило временное разрешение на проведение операций с Мосбиржей, Национальным расчётным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее срок был установлен до 13 августа, теперь он продлён до 12 октября.

«Все транзакции, запрещённые исполнительным указом 14 024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года», — сказано в сообщении американского ведомства.

Без изменений осталась дата (1 ноября), до которой разрешено проведение с НКЦ операций, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и иными энергоносителями.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня американские власти ввели новые пакеты антироссийских и антикитайских санкций. В санкционном списке среди прочих организаций и физлиц оказались Московская биржа и её дочерние компании — Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр. Целью, по словам властей США, было помешать России привлекать капитал из дружественных ей стран. Мосбиржа приостановила проведение торгов и расчёты поставочных инструментов в долларах и евро.

На Западе рассчитывали, что новость о санкциях против Мосбиржи вызовет панику у россиян, но просчитались, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров. Хаоса на рынке не случилось в том числе потому, что санкции против Московской биржи и НКЦ ожидались уже вскоре после начала СВО, заранее прорабатывались и сценарии работы в условиях ограничений, указал эксперт.

6 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкционные ограничения, действующие против РФ, стали одним из ключевых факторов для развития экономики России. Он добавил, что санкции научили государство выходить из тяжёлых экономических ситуаций.