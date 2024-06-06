Силуанов заявил, что антироссийские санкции помогли экономике России
Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Санкции, введённые против РФ, стали одним из ключевых факторов для развития экономики страны. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Во время проведения одной из сессий на ПМЭФ министр финансов отметил, что именно денежно-кредитная и бюджетная политика, а также сложнейшие, турбулентные ситуации в мировой экономике создали фундамент устойчивости государства. По его словам, благодаря им государство научилось выходить из тяжёлых экономических ситуаций.
«Мне кажется, во всём виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растёт. Поэтому этот процесс ускорился», — подчеркнул министр финансов.
Также 5 июня на ПМЭФ состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Во время беседы глава государства сообщил, что никаких проблем по преодолению антироссийских санкций у страны не возникает.
Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно, с 1997 года. Он затрагивает ключевые вопросы мировой экономики. В ходе мероприятия его участники могут найти партнеров для развития бизнеса в России и за её пределами.
Ранее ИА Регнум сообщало, что западные санкции в отношении России, Ирана, Китая, КНДР и Венесуэлы должны были ограничить ресурсы этих стран, однако они помогли сформировать объединение с достаточно развитой экономикой, которое способно противостоять давлению Запада.