Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Санкции, введённые против РФ, стали одним из ключевых факторов для развития экономики страны. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

GLOBAL LOOK PRESS

Во время проведения одной из сессий на ПМЭФ министр финансов отметил, что именно денежно-кредитная и бюджетная политика, а также сложнейшие, турбулентные ситуации в мировой экономике создали фундамент устойчивости государства. По его словам, благодаря им государство научилось выходить из тяжёлых экономических ситуаций.

«Мне кажется, во всём виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растёт. Поэтому этот процесс ускорился», — подчеркнул министр финансов.

Также 5 июня на ПМЭФ состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Во время беседы глава государства сообщил, что никаких проблем по преодолению антироссийских санкций у страны не возникает.

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно, с 1997 года. Он затрагивает ключевые вопросы мировой экономики. В ходе мероприятия его участники могут найти партнеров для развития бизнеса в России и за её пределами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что западные санкции в отношении России, Ирана, Китая, КНДР и Венесуэлы должны были ограничить ресурсы этих стран, однако они помогли сформировать объединение с достаточно развитой экономикой, которое способно противостоять давлению Запада.