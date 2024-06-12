Вашингтон, 12 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В санкционный список США попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. Американский минфин 12 июня опубликовал обновлённый санкционный список.

Николай Михальченко/ТАСС

Под санкциями оказались компании «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», ООО «Мурманск СПГ», а также Казанское опытное конструкторское бюро, Концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», АО «Русгаздобыча», Белгородская судоверфь, «Уралвагонзавод», АО «Мекаминефть», «Золото Селигдара», Амурский металлургический комбинат, «Дизайн Партнёр Микрочип», Российский научный центр робототехники и кибернетики, Московская биржа, НРД и НКЦ.

Вашингтон ввёл санкции в отношении семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа. В чёрный список США включили «Движение Первых».

Также американские власти ввели запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

Под санкциями оказались граждане России, Белоруссии, Украины, Китая и ЮАР. Санкции ввели в отношении главы молдавской автономии Гагаузии Евгении Гуцул.

Власти Гагаузии 9 июня направили в администрацию президента России запрос о встрече Гуцул с Владимиром Путиным. Российский лидер и Гуцул на встрече в апреле 2024 года в Москве обсудили ряд экономических вопросов, включая льготные пошлинах для гагаузских сельхозпроизводителей и предоставлении автономии скидки на газ.

Агентство Bloomberg накануне, 11 июня, сообщила о планах Вашингтона запретить экспорт в Россию полупроводниковых чипов, при производстве которых используют американские технологии или оборудование.

Путин 6 мая заявил, что санкции, введённые недружественными странами против России, привели совсем не к тому результату, которого ждали на Западе. Получился обратный эффект — российская экономика растёт. Противники России хотели её разрушения и закрытия производств, но у них ничего не получилось.